30 Spielautos gestohlen

Birkenwerder. 30 Carrera-Autos wurden am Wochenende aus einem Spielzeugladen in Birkenwerder gestohlen. Der oder die Täter waren von der Rückseite des Ladens in das Gebäude eingestiegen und hatten es offenbar nur auf das Spielzeug abgesehen. Das Büro wurde nicht betreten. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, allein 1000 Euro waren die kleinen Fahrzeuge wert. Laut Augenzeugen hatte es am Sonntagmorgen in der Zeit von 1.45 bis 2 Uhr Geräusche gegeben, deshalb geht die Polizei davon aus, dass diese Zeit auch der Tatzeitraum ist.

