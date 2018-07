Schildow

Dramatisch endete am Dienstag der Badeausflug eines 56-Jährigen am Schildower Kiessee. Der Mann, der nach Informationen der Polizei unter Vorerkrankungen litt, hatte sich am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr auf den Weg zu einem kurzen Schwimmausflug an den Kiessee gemacht. Als der 56-Jährige gegen 15 Uhr nicht von seinem Badeausflug zurückgekehrt war, informierte seine Ehefrau die Rettungsleitstelle über das Verschwinden ihres Mannes.

Diese zog schließlich spezialisierte Taucher der Polizei für die Suche hinzu. Diese konnten den Mann schließlich auf dem Grund des Sees nur noch leblos bergen. Eine Fremdeinwirkung als Grund für den Tod des Mannes konnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ausgeschlossen werden.

Von MAZonline