Verkehr - 67-Jährigen beschimpft und geschubst

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern kam es am Mittwochmorgen in Mühlenbeck. Ein 67-jähriger Mann meldete sich bei der Polizei, um eine Konfrontation mit einem anderen Autofahrer anzuzeigen.

Der Mann gab an, regelkonform in die Ortschaft Mühlenbeck eingefahren sei. Er habe sich vor der Ortschaft an die erlaubten 70 km/h gehalten und am Ortseingang die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Der hinter ihm fahrende Pkw habe ihn anschließend überholt und ausgebremst. Als der 67-Jährige schließlich in seine Einfahrt einfuhr, hielt der andere Pkw-Fahrer ebenfalls an, kam zu dem 67-Jährigen, schubste ihn und nannte ihn zudem noch „fette Sau“! Anschließend verließ der bislang unbekannte Mann den Ort.

Die Polizei nahm entsprechende Anzeigen und die Ermittlungen auf.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline