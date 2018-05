In einer 700 Jahre alten Urkunde werden mehrere Dörfer im Norden Oberhavels erstmals erwähnt. In Barsdorf findet aus diesem Anlass am Sonnabend ein ökumenischer Festgottesdienst statt. An verschiedenen Wochenenden im Juni und Juli feiern dann die Dorfbewohner mit vielen Gästen das Jubiläum.