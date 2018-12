Hennigsdorf

Eine 60-jährige Frau befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr mit einem Pkw Kia die Fontanestraße und bog dann nach links in die Heinestraße ab. Dabei kollidierte der Wagen mit einem die Heinestraße überquerenden 77-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde dabei schwer – nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht lebensbedrohlich – verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline