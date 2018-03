94-Jährige: „Die Masche kenne ich aus der Zeitung“

Wieder hat ein falscher Polizist am Telefon versucht, die Lebensverhältnisse sowie die im haushalt befindlichen Wertgegenstände und Bargeldbeträge eine Seniorin auszukundschaften. Was die 94-jährige Frau am anderen Ende der Leitung antwortete, verschlug dem Anrufer vermutlich die Sprache.