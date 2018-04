A 10: Zwei Unfälle binnen weniger Minuten

Oranienburg/Oberkrämer. Zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten brachten am Montagmorgen den Verkehr auf der A 10 ins Stocken. In beiden Fällen waren Autos auf dem Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Oranienburg und der Abfahrt Oberkrämer (Richtung Hamburg) kollidiert. Den ersten Crash gab es um 8.20 Uhr. Die Ursache hierfür ist momentan noch nicht geklärt. Abgezeichnet hat sich derweil die Schadenshöhe. Erste Schätzungen gehen von 12 000 Euro aus. Nur wenige Minuten später, um 8.32 Uhr, knallte es erneut. Offensichtlich liegt hier die Ursache im zu geringen Sicherheitsabstand. Beide Autos sind nicht fahrbereit. Der linke Fahrstreifen ist aktuell noch gesperrt, soll aber in den nächsten Minuten freigegeben werden, nachdem die Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen von der Autobahn transportiert worden sind.

Von MAZonline