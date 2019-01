Mühlenbeck

Beträchtlichen Sachschaden richtete ein Baustellendiebstahl an, der am Montagmorgen (14. Januar 2019) bekannt und bei der Polizei angezeigt wurde.

Diebe suchen Baustellenparkplatz an der A10 heim

Tatort war in diesem Fall ein Baustellenlagerplatz an der A10 zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und der Landesgrenze Berlin in Fahrtrichtung Dreieck Pankow. Bei dem Lagerplatz handelte es sich um während der Zeit der Bauarbeiten freigestellten Parkplatz entlang der Autobahn, auf dem unter anderen Bürocontainer installiert und Fahrzeuge abgestellt worden waren.

Steuerdisplays aus Baggern gestohlen

Wie durch Bauarbeiter am Montagmorgen festgestellt wurde, war sowohl in die Bürocontainer als auch in mehrere Fahrzeuge eingebrochen worden. Dabei entwendeten die bislang unbekannten Täter aus zwei Baggern hochwertige Steuerdisplays und einen GPS-Empfänger. Zudem wurden aus einem Bürocontainer unter anderem zwei Laptops, ein Drucker sowie ein Notstromaggregat gestohlen.

Rund 23.000 Euro Sachschaden angerichtet

Insgesamt entstanden durch den Einbruch nach ersten Erkenntnissen Sachschäden von insgesamt rund 23.000 Euro. Der Tatzeitraum konnte zunächst auf Mitte Dezember 2018 bis Montag, den 14. Januar 2019 festgelegt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nicht der erste Baustellendiebstahl

Der Einbruch ist nicht der erste Baustellendiebstahl auf der A10-Dauerbaustelle am nördlichen Berliner Ring. Im September 2018 waren beispielsweise vom Baustellenbereich nahe Vehlefanz rund 200 Meter Starkstromkabel gestohlen worden. Der Sachschaden wurde damals auf rund 10.000 Euro geschätzt.

