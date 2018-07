Oberhavel

Die große Reisewelle kommt – und der ADAC warnt vor den damit verbundenen obligatorischen Staus auf den Autobahnen, die in diesem Sommer im Landkreis Oberhavel durch die Bauarbeiten auf dem nördlichen Berliner Ring noch zusätzlich erschwert werden.

Am Donnerstag, den 5. Juli 2018, starten in Brandenburg und auch in Berlin die Sommerferien. Bereits ab Mittwochnachmittag, dem letzten Schultag (4. Juli) rechnet der ADAC mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in der Region. Mit einer zweiten Reisewelle muss dann ab dem frühen Freitagnachmittag, 6. Juli, gerechnet werden, so der ADAC. Die Verkehrsexperten vom ADAC Berlin-Brandenburg empfehlen, geplante Reisen mit dem Auto an diesen Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr zu beginnen. Auch der Samstagnachmittag eigne sich gut, um die Sommerreise etwas stressfreier anzutreten.

Baustellen auf A10 könnten zu großer Staufalle werden

Erwartungsgemäß werden viele Familien in Richtung Ost- und Nordsee und damit auf der A11, A19 und 24, aber auch in Richtung Süden, d.h. auf der A9 und A13, unterwegs sein. Diese Strecken sowie überdies der gesamte Berliner Ring, also die A10, werden daher besonders stark belastet sein.

Der ADAC warnt vor Staufallen im Ferienreiseverkehr. (Archivbild) Quelle: DPA

Da 13 von 16 Bundesländern derzeit in die Ferien gehen oder schon vor ein paar Tagen die Sommerferien eingeläutet haben, nimmt überall in Deutschland der Reiseverkehr an Fahrt auf. Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, müssen sich auf volle Straßen, Staus und Baustellen einstellen und sollten mehr Zeit einplanen. Entgegen des bundesweiten Trends sind die Hauptstadt und das Land Brandenburg, insbesondere das Berliner Umland, von extrem vielen und komplizierten Baustellen betroffen.

Diese Baustellen behindern den Urlaubsverkehr 2018:

– A10 Nord und A24: viele Baustellen mit schmalen Fahrstreifen

– A10 Süd: Michendorf sowie zwischen Rangsdorf und Ludwigsfelde West mit komplizierter Baustellenführung

– A10 West: Bis 13. Juli Bauarbeiten zwischen Dreieck Werder und Anschlussstelle Berlin-Spandau

– A2 und A9: Mehrere Baustellen zwischen Landesgrenze Sachsen-Anhalt und Dreieck Werder mit schmalen Fahrspuren

– A12: Von Briesen bis zur polnischen Grenze mehrere Baustellen

– A13 und A15: Diverse Baustellen Richtung Cottbus und Dresden

– A113: Behinderungen durch Sanierungsarbeiten im Berliner Stadtgebiet

Generell gilt für alle Baustellen: Aufgrund von schmaleren Fahrstreifen, wechselnder Spurführung und Geschwindigkeitsbegrenzungen erhöht sich die Unfall- und Staugefahr. Autofahrer sollten hier besonders aufmerksam, rücksichtsvoll und mit ausreichend Sicherheitsabstand fahren.

Rettungsgasse rettet Leben

Kommt es zu Unfällen, haben Rettungskräfte immer wieder Schwierigkeiten, zum Unfallort durchzukommen, weil Auto- und Lkw-Fahrer die Rettungsgasse entweder nicht richtig bilden oder zu schnell wieder schließen – oft folgen noch weitere Einsatzkräfte nach, die ebenfalls auf eine freigehaltene Rettungsgasse angewiesen sind, um zum Unfallort zu gelangen. Dabei kann die Rettungsgasse Menschenleben retten – bei einem Unfall zählt jede Minute. Allen Autofahrern muss klar sein, dass die Bildung der Rettungsgasse schon bei stockendem Verkehr und Stau oberstes Gebot ist, und nicht erst, wenn das Martinshorn zu hören und das Blaulicht der Rettungskräfte zu sehen ist.

Rettungsgassen können Leben retten. (Archivbild) Quelle: Robert Roeske

Der ADAC weist daher noch einmal darauf hin, wie die Rettungsgasse gebildet wird: Autofahrer auf der linken Spur weichen nach links aus, während alle anderen möglichst rechts fahren. Der Standstreifen kann dafür mit der halben Fahrzeugbreite benutzt werden. Nur wenn sich alle Verkehrsteilnehmer daran halten, funktioniert die Rettungsgasse auch. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder von mindestens 200 Euro.

In engen Baustellenbereichen auf Autobahnen mit deutlich schmaleren Fahrspuren ist es häufig nicht möglich, die Rettungsgasse korrekt zu bilden. Der ADAC empfiehlt deshalb, mit genügend Abstand und versetzt zu fahren, um im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln zu können, damit der linke Fahrstreifen für die Rettungskräfte frei gehalten wird.

Die Polizei informiert immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen über die Notwendigkeit und Bildung der Rettungsgasse. Zuletzt erst wieder am vergangenen Wochenende unter anderem am Rasthof Vehlefanz an der A24.

Lesen Sie dazu auch:

MAZ vom 12. Oktober 2017: „1000 Euro und ein Jahr Fahrverbot“

Von MAZonline