Oranienburg

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mitteilt, werden ab Donnerstag, 8 Uhr, bis zum 15. Mai, 18 Uhr, die Tangenten am Autobahndreieck Oranienburg von der A111 zur A10 Richtung Prenzlau sowie von der A10 aus Richtung Prenzlau zur B96 voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Deckschicht.

Die Umleitungen für die Zeit der Vollsperrungen sind ausgeschildert und erstrecken sich wie folgt:

– Aus Richtung Berlin kommend, in Fahrtrichtung Prenzlau über die B96 bis zur Anschlussstelle Oranienburg-Süd, dort ab- und in Richtung Dreieck Oranienburg wieder auffahren, dann weiter auf der A10 in Fahrtrichtung Prenzlau.

– Von der A10 aus Richtung Prenzlau kommend in Fahrtrichtung Oranienburg/Stralsund (B96) über das Autobahndreieck Oranienburg zunächst in Richtung Westen bis zur Anschlussstelle Oberkrämer weiterfahren, dort ab- und auf die A10 in Fahrtrichtung Dreieck Oranienburg wieder auffahren, dann weiter auf der B96 in Fahrtrichtung Norden (Oranienburg/Stralsund).

