Oranienburg

Einen mächtigen Schreck, am Ende aber noch Glück im Unglück hatte eine 50-jährige Fahrerin einer Scania-Sattelzugmaschine in der Nacht von Montag zu Dienstag am Kreuz Oranienburg.

Reifenplatzer auf dem Zubringer

Die Frau war zunächst im Baustellenbereich auf der A10 in Fahrtrichtung Prenzlau zunächst auf der rechten Fahrbahn gefahren als gegen 2.35 Uhr auf Höhe des Zubringers zur B96 neu offenbar der rechte Vorderreifen der Maschine platzte. Daraufhin kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Seitenschutzplanken und kam schließlich zwischen den Planken im Bereich des Zubringers zum Stehen. Die 50-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt, der entstandene Sachschaden erwies sich jedoch als erheblich.

Mehrere hundert Liter Flüssigkeit im Erdreich

So wurde aufgrund auslaufender Flüssigkeiten durch die Polizei die Feuerwehr hinzugerufen. Kräfte der Wehren aus Vehlefanz, Bötzow und Hennigsdorf waren anschließend an der Unfallstelle über mehrere Stunden hinweg im Einsatz. Sie nahmen insgesamt rund 1000 Liter der auslaufenden Flüssigkeit – nach polizeilichen Informationen handelte es sich dabei um Diesel – in mehrere Behälter auf. Wie die Feuerwehrkameraden mitteilten, liefen mehrere hundert Liter an der Unfallstelle auch ins Erdreich. Gegen 7.33 Uhr konnten sie ihren Einsatz schließlich beenden.

Zur Galerie Nachdem ein Reifen ihrer Sattelzugmaschine platzte, landete eine 50-jährige Lkw-Fahrerin am frühen Dienstagmorgen (2. Oktober 2018) mit ihrer Maschine am A10-Zubringer zur B96 im Graben. Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort mehrere Stunden im Einsatz, um die aus der Maschine auslaufenden Flüssigkeiten zu beseitigen.

Bergung des Lkws soll zu späterem Zeitpunkt erfolgen

Der durch den Unfall verursachte Schaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 10000 Euro geschätzt. Die Bergung der Sattelzugmaschine wurde beauftragt, nach Polizeiinformationen ist jedoch noch nicht klar, wann diese erfolgen wird. Da der havarierte Lkw weder gefährdend noch behindernd neben der Fahrbahn steht, ist eine Sperrung für den fließenden Verkehr nicht notwendig. „Das Fahrzeug befindet sich vorerst in einem abgesperrten Bereich am Zubringer“, hieß es am Dienstagmorgen seitens der Polizei.

Von MAZonline