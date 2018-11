Mühlenbeck

Während der Kontrolle eines deutschen Sattelzuges auf dem Parkplatz an der A10-Anschlussstelle Mühlenbeck am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr touchierte ein in diesem Moment passierendes Fahrzeug die Sattelzugmaschine seitlich und beschädigte den Außenspiegel.

Der Sattelzug fuhr trotz des Vorfalls unbedarft weiter auf die A10 auf. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und stellten es am Dreieck Oranienburg während der Überfahrt auf die B96 und kontrollierten den Fahrer.

Dabei stellten sie fest, dass der 42-jährige polnische Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,19 Promille aufwies. Es erfolgte eine Blutentnahme auf freiwilliger Basis, die Sicherstellung des Führerscheines und die Untersagung der Weiterfahrt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline