Oberkrämer

Weil er die Vorfahrt eines parallel fahrenden Pkws nicht beachtet hatte, kollidierte ein 21-jähriger Skoda-Fahrer am Sonnabendabend (10. November) gegen 21.20 Uhr an der A10-Anschlussstelle Oberkrämer in Richtung Dreieck Havelland mit einem Pkw VW beim Auffahren auf die Autobahn von der Einfädelungsfahrbahn.

Der 66-jährige Fahrer VW-Fahrer hatte sich auf dem rechten Fahrstreifen befunden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, blieben aber fahrbereit. Nach ersten polizeilichen Informationen entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Gegen den 21-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von MAZonline