Mühlenbeck. Zwei Pkw-Fahrer sind am Montagmittag an der Autobahnabfahrt Mühlenbeck aneinander geraten. Beide Fahrzeuge waren zuvor auf der Bundesautobahn 10 gefahren. Zwei Pkw-Fahrer sind am Montagmittag an der Autobahnabfahrt Mühlenbeck aneinander geraten. Beide Fahrzeuge waren zuvor auf der Bundesautobahn 10 gefahren. Dabei wurde ein 55-jähriger VW-Fahrer mit seinem Auto von einem Berliner Peugeot – besetzt mit zwei Männern – offenbar abgedrängt und ausgebremst.

Gegen Beifahrertür geschlagen

Beide Fahrzeuge verließen dann an der Anschlussstelle Mühlenbeck die Autobahn und die Insassen stiegen aus. Der 55-Jährige fotografierte den Pkw und die Insassen und gab an, eine Strafanzeige erstatten zu wollen. Daraufhin bedrohte ihn der unbekannte Beifahrer aus dem Peugeot. Als der 55-Jährige wieder in seinen VW gestiegen war, schlug der Beifahrer gegen eine der Fahrzeugtüren und beschädigte diese.

Strafanzeige wegen Nötigung

Der VW-Fahrer fuhr los und meldete sich im Polizeirevier. Eine Strafanzeige wegen Nötigung wurde aufgenommen. Die Spuren am Pkw konnten kriminaltechnisch gesichert werden.

Von MAZonline