Marienthal

Auf den Linien 837, 838 und 854 kommt es auf Grund einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Marienthal ab dem 1. April bis voraussichtlich zum Beginn der Sommerferien, zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. Auf den betroffenen Linien werden die Fahrten an Schultagen von 07.30 Uhr bis 17.00Uhr in Marienthal geteilt. Zwischen den Haltestellen Marienthal, Wiesenweg und Seeweg ist der Linienverkehr unterbrochen, hier müssen die 500 Meter zu Fuß zurückgelegt werden. Die Anschlüsse zwischen den Haltestellen sind gesichert. An Ferientagen werden die Linien über die offizielle Umleitung ( Altlüdersdorf/ Dannenwalde) geführt. Hier kommt es zu Fahrzeitverlängerungen von rund 25 Minuten. Auf der Linie 854, wird für die Saison vom 1. April bis 31. Oktober, der Verkehr zwischen dem Ziegeleipark Mildenberg und dem Bahnhof Gransee wieder aufgenommen.

Fürstenberg

Die Fahrt an Schultagen, ab Menz um 13.40 Uhr endet an der Haltestelle Fürstenberg Schule. Dort wechselt die Linie zur Linie 848 um und wird bis zum Bahnhof in Fürstenberg geführt.

Oranienburg

Die Linientaxifahrten um 02.10 Uhr, 03.10 Uhr und 04.15 Uhr von der Rewestraße bis zum S-Bahnhof Oranienburg, entfallen.

Hennigsdorf / Bärenklau

Die Haltestellen Bärenklau Kirschenallee und Hennigsdorf Rathenaustraße werden beidseitig bedient.

Von MAZonline