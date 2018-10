Oranienburg

„Es läuft rund in der Kfz-Zulassungsstelle. Die von uns ergriffenen Maßnahmen greifen gut und führen zu einer wesentlich kürzeren Wartezeit unserer Kunden.“ So lautet das erste Zwischenfazit des zuständigen Dezernenten für Soziales und Verkehr, Matthias Rink (CDU), zwei Monate nach der Anpassung der Öffnungszeiten und des Organisationsablaufs in der Kfz-Zulassungsstelle Oberhavel. Außerdem wurde die Anzahl der Mitarbeiter erhöht.

Günstigere Öffnungszeiten für Berufstätige

In der Kfz-Zulassungsstelle stehen nunmehr deutlich mehr Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zur Verfügung. Sie haben in den Monaten August und September rund 11 000 Bürgeranliegen bearbeitet. Die Öffnungszeiten wurden dabei so gestaltet, dass auf die Bedarfe der Berufstätigen besser eingegangen wird. An drei Tagen in der Woche stehen die Mitarbeiter der Zulassung der Kundschaft früh ab 7.30 Uhr und an zwei Tagen in der Woche abends bis 18 Uhr zur Verfügung.

Zulassung eines Fahrzeugs geht jetzt schneller

Die durchschnittliche Wartezeit am Schnellschalter, der unter anderem für die Kennzeichenreservierung, Adressänderungen und Kfz-Außerbetriebsetzungen vorgehalten wird, hat sich deutlich reduziert. Mussten Bürgerinnen und Bürger im ersten Halbjahr durchschnittlich 90 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen, um ein neues Fahrzeug zuzulassen, so waren es im September weniger als 30 Minuten. „Natürlich handelt es sich hierbei um Durchschnittswerte und zum Monats- oder Quartalsende haben wir auch einen deutlichen Anstieg des Besucheraufkommens in der KFZ-Zulassungsstelle bemerkt. Ein guter Anfang ist aber gemacht, das System findet seinen Weg und wir arbeiten weiter an unserem Ziel, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten“, so Matthias Rink.

Online-Terminvergabe verkürzt

Hierfür wurde auch die Online-Terminvergabe für Privatpersonen deutlich ausgeweitet. Wurden im ersten Halbjahr 2018 rund 500 bis 550 Onlinetermine pro Monat angeboten, so waren es im August 960 und im September 820 Onlinetermine, die zur Verfügung standen. „Für jeden, der einen Onlinetermin vereinbart, können wir auch eine kurze Wartezeit garantieren. Die Termine werden mittlerweile gut angenommen. Hier können uns die Bürger dabei unterstützen, die Wartezeiten weiter zu verkürzen. In diesem Jahr wurden bis Ende September knapp 5.000 Termine nicht in Anspruch genommen. Das Verwerfen von Onlineterminen und Wartemarken kostet Zeit, da die Bearbeiter angehalten sind, die jeweiligen Kunden zwei Mal aufzurufen. Wir bitten darum, Termine – auch kurzfristig – abzusagen, wenn sie nicht wahrgenommen werden können“, so Matthias Rink.

Gesonderter Warteraum für Händler un Gewerbetreibende

Händler und Gewerbetreibende wie Zulassungsdienste, Autohäuser und Versicherungsvertretungen können ihre Vorgänge täglich im Zeitraum von zwei Stunden ab Beginn der Öffnungszeit abgeben. Für diese Kunden wurde ein neuer, gesonderter Warteraum im 1. Obergeschoss in der Kreisverwaltung, Adolf-Dechert-Straße 1, eingerichtet.

Anruf oder E-Mail nach Auftragserledigung

Nach Fertigstellung der Vorgänge werden die Antragsteller telefonisch beziehungsweise per E-Mail informiert, dass Ihre Vorgänge zur Bezahlung und Abholung bereit liegen. „Dies ist noch am Tag der Abgabe der Fall. Ausnahmen werden zuvor abgesprochen. Auch hier gibt es erfreulicherweise keinerlei Probleme“, so Matthias Rink, der sich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KFZ-Zulassungsstelle für Ihr großes Engagement bedankt.

Mehr Informationen auf der Webseite

Nähere Informationen zum Zulassungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen, Online-Terminreservierung sowie Wunschkennzeichen-Reservierung finden Sie auf unserer Webseite unter: www.oberhavel.de/Zulassung

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeiten der Onlinezulassung – also Zulassungsvorgänge am PC ganz ohne Behördengang (I-KFZ). Die Verfahrensweise wird unter der oben genannten Internet-Adresse erläutert.

