Alle Rekorde gebrochen

Volles Haus am Ostersonntag im Tattoo- und Piercingstudio „Nuke Artworks“ in Velten: Piercerin Vivian Hohmann startete ihre Spendensammlung und pierct – auch in den kommenden Tagen – zu Gunsten des Tierheims in Tornow. Die 25-Jährige ist vom Auftakt der Aktion überwältigt und erhält Rückendeckung nicht nur von ihrem Mann Andre.