Das Aprilwetter zeigt sich auf der vierten Etappe der MAZ-Radtour von seiner besten Seite. Immer wieder prasseln heftige Regenschauer aus den dunklen Wolkenbergen, ab und zu bricht wiederum die Sonne durch.

Die graue Suppe am Himmel sorgt zunächst für einen sehr einsamen Streifzug. Der Zehdenicker Wochenmarkt – Ausgangspunkt der 30 Kilometer langen Etappe – ist noch belebt. Wenige Kilometer später sieht es in Klein Mutz schon ganz anders aus. Regelrecht ausgestorben präsentiert sich der Ort, keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Ebenso in Osterne. Gespenstische Ruhe. Erst drei Kilometer weiter, in Kraatz, treffen wir auf einen Anwohner. Martin Schröter ist auf dem Weg zur Arbeit. Auf den Reittag in Kraatz am kommenden Sonntag (ab 9 Uhr) will er trotzdem noch schnell hinweisen. „Ein Höhepunkt für das ganze Dorf“, schwärmt er. „Ich bin als Helfer im Einsatz, der ganze Ort macht mit.“

Entlang an blühenden Rapsfeldern, Weiden, Pferden und Kühen kommen wir Gransee näher. Am Ortseingang entdecken wir den Firmensitz von Wilfried Hanke. Gemeinsam mit Bruder Wolfram betreibt er die Hanke Landtechnik GmbH seit 1992, mit der er Landmaschinen wartet, repariert und verkauft. „Lange konnten wir davon gut leben, hatten einst 18 Mitarbeiter. Seit drei, vier Jahren ist es schwer, heute sind wir noch sechs Leute.“ Grund: Die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland, die Auswirkungen bis nach Oberhavel haben: „Getreide, Milch, Butter – Russland hat uns so viel abgekauft. Seitdem das nicht mehr erlaubt ist, sind die Preise enorm gesunken, den Bauern bleibt deutlich weniger Geld. Das merken auch wir.“ So sorgt die große Weltpolitik bis ins idyllische Gransee für Probleme. Beim Aufbruch erfahren wird – auch Wilfried Hanke stammt aus Kraatz, mischt dort ebenso beim Reitverein mit. „Selbstverständlich“ ist er beim Fest am Sonntag dabei.

Unser nächster Kurzstopp ist „Hermis Boulettenschmiede“ am Granseer Supermarktzentrum. Erneut prasselt eine Husche in diesem Moment nieder. Hermis Bouletten sind offenbar ein echter Geheimtipp, gehen zum Sofortessen aber auch zur Mitnahme über die Theke wie frisch gebackene Semmeln. „Die sind noch selbst gemacht, die Zutaten hole ich jeden Morgen frisch vom Fleischer. Den Job mache ich gern – es ist immer was los, man kennt die Leute“, erzählt der Inhaber.

Uns treibt es weiter zum Stadtkern. Vor allem das Luisendenkmal ist sehenswert, ebenso die Stadtmauer, die sich rund ums Stadtzentrum schlängelt. 4000 Einwohner leben noch in der einstigen Kreisstadt, erzählt uns Nicole Bräseke von der Touristeninformation. Die 43-Jährige stammt: ebenfalls aus Kraatz. Und Sonntag? Sei sie natürlich beim Reitfest. Und außerdem zum Kuchenbacken eingeteilt. Der Kraatzer Reitplatz scheint am Wochenende der Brennpunkt der Region zu sein.

Für uns geht es weiter, am Geronsee entlang auf dem nun hervorragend ausgebauten Radweg. Durch Altlüdersdorf treibt uns der Rückenwind Richtung Wentow. Gefühlt mehr Tiere als Menschen leben in den Dörfern, die wir nun durchkreuzen: Zabelsdorf und Ribbeck, ehe wir das Etappenziel, Mildenberg, erreichen. Durchnässt, aber vor allem bereichert mit zahlreichen Eindrücken der landwirtschaftlich geprägten Region.

Von Helge Treichel und Nadine Bieneck