Neuendorf

Nun ist der dreiköpfige Ortsbeirat in Neuendorf komplett: Nach Gudrun Pfister und Peter Hofmann von der Wählergruppe Neuendorfer Runde hat nunmehr auch der dritte im Bunde, Norman Schulze von der Wählergruppe Forst, Feuerwehr und Natur, die Wahl, zu der die Neuendorfer am 11. November an die Wahlurnen gerufen worden waren, angenommen. Das sagte die Wahlleiterin der Gemeinde Löwenberger Land, Martina Kranich, am Freitag auf Nachfrage der MAZ.

Für Dienstag, 11. Dezember, wurde die konstituierende Sitzung zur Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters angesetzt. Sie findet um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Neuendorf statt.

Die Gemeindevertretung des Löwenberger Landes hatte in ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Montag festgestellt, dass keine Einwendungen gegen die Neuwahl des Ortsbeirates in Neuendorf vorliegen und die Neuwahl somit für gültig erklärt.

Von Bert Wittke