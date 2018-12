Sie sind die wahren Helden, gerade am Heiligabend und den Weihnachtstagen: Die Menschen, die auch an den Feiertagen arbeiten. Damit Kranke versorgt, Menschen per Bus und Bahn zu ihren Familien kommen, Verbrecher auch am Heiligabend nicht machen können, was sie wollen. Wir sagen stellvertretend danke und haben mit Menschen gesprochen, die am 24. Dezember arbeiten müssen.