Alte Halle: Diskussion um Gutachten

Ein Gutachten über den Zustand der Schulsporthalle vom 22. Dezember 2017 sorgt in Kremmen weiter für Wirbel. Darin ist in zwei Fällen von Gefahr für Leib und Leben die Rede. Stadtverordnete und Vertreter des Sportvereins üben Kritik am Bürgermeister, dass er das Schreiben drei Monate nicht veröffentlicht hat. Sebastian Busse weist die Kritik zurück.