Alte Halle: Missbilligung für Busse

Die Kremmener Stadtverordneten sprechen Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) eine Missbilligung aus. Busse hat ein Gutachten zur Schulsporthalle nicht veröffentlicht, wonach an zwei Stellen am und im Gebäude „Gefahr für Leib und Leben“ herrsche. Die Diskussion im Stadtparlament hielt sich allerdings in Grenzen.