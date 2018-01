Am Steuer eingeschlafen

Borgsdorf. Der 27-Jährige Fahrer eines PKW Ford befuhr am frühen Samstagmorgen die Berliner Chaussee in Borgsdorf in Richtung Oranienburg. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er einen Mercedes Sprinter touchierte und anschließend frontal mit einem Pkw Audi zusammenstieß. Nach eigenen Angaben war er am Steuer kurz eingeschlafen. Durch den Unfall wurde die 50-jährige Fahrerin des Audi leicht verletzt und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Berliner Chaussee war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Gegen den Fahrer des Pkw Ford wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Seinen Führerschein ist er los.

Von MAZonline