Buberow

Am Samstag erhielt gegen 12:30 Uhr eine 52-jährige Geschädigte in der Straße Zum Welsegraben in Buberow einen Anruf eines bisher unbekannten Tatverdächtigen, welcher der Geschädigten einen Glücksspielgewinn in Höhe von 50 000 Euro in Aussicht stellte. Zur Auszahlung des Gewinns forderte der Tatverdächtige jedoch den Erwerb von Gutscheinen im Wert von 600,- Euro. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nicht nach und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zum versuchten Betrug auf.

Von MAZonline