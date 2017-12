Angehende Polizisten in TV-Doku-Serie

Oranienburg. Fast ein ganzes Jahr begleiteten Kamerateams des TV-Senders Spiegel TV Wissen Polizeianwärterinnen und -anwärter der Fachhochschule der Polizei Brandenburg in Oranienburg bei deren Ausbildung. Ergebnis der Dreharbeiten ist eine vierteilige Doku-Serie mit dem Titel „Neue Polizisten braucht das Land“, die seit vergangener Woche immer freitags im TV ausgestrahlt wird und Einblick in die Ausbildung der zukünftigen Polizisten gibt.

Am vergangenen Mittwoch gab es an der Fachhochschule in Oranienburg die exklusive Vorabpremiere, zu der neben den Studenten der FH auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter, oberster Dienstherr der Brandenburger Polizisten, gekommen war.

“Gefilmt wurde eine realistische Darstellung der Ausbildung und des Bachelorstudienganges unter den Eindrücken und Gedankengängen der Anwärterinnen und Anwärtern, sowie unseres Lehrpersonals und der Trainer“, resümierte die FH der Polizei anschließend.

Die Premieren-Folge der Dokumentation lief bereits am 22. Dezember. Am 29. Dezember flimmert ab 20.15 Uhr Teil zwei über den Bildschirm. Die weiteren, jeweils 45-minütigen Folgen werden am 5. Januar 2018 und 12. Januar 2018 ausgestrahlt.

Spiegel TV Wissen ist ein Pay-TV-Dokumentationssender und Nachfolger des eingestellten Senders Spiegel TV Digital. Er gehört unter anderem zum Sendepaket bei Telekom Entertain, KabelKiosk, Vodafone Kabel Deutschland und Unitymedia.

