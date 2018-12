Oranienburg

Nach dem Messerangriff auf zwei Polizisten in Oranienburg am späten Mittwochabend (12. Dezember) in der Walther-Bothe-Straße ist gegen den 25-jährigen Täter Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Der Mann wurde Donnerstagnachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht in Oranienburg vorgeführt. Ein Richter erließ und verkündete den Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Mann werde verdächtigt, die beiden Beamten am Mittwochabend mit einem fingierten Anruf in eine Wohnung gelockt zu haben, teilte die Polizeidirektion Nord am Freitag mit. Dort attackierte er die Schutzwesten tragenden Polizisten mit einem Küchenmesser. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin, die Fall übernommen hat, konnte zu den Hintergründen der Tat vorerst noch keine Angaben machen. Dies sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es.

Verletzte Polizisten im Krankenhaus behandelt

Bei der Attacke am Mittwoch gegen 22.40 Uhr erlitt demnach ein Beamter Schnittverletzungen an der Hand, die ihn begleitende Polizistin einen Schock. Mit Hilfe weiterer Beamter und unter Einsatz von Pfefferspray und körperlicher Gewalt gelang es den Polizisten schließlich, den Täter abzuwehren und vorläufig festzunehmen. Die beiden angegriffenen Beamten kamen zunächst in ein Krankenhaus, welches sie inzwischen bereits wieder verlassen konnten. Sie sind vorerst jedoch weiter dienstunfähig.

Große Betroffenheit unter Polizeikollegen

„Der Vorfall macht uns alle sehr betroffen“, beschreibt Polizeisprecherin Ariane Feierbach die Stimmung unter den Kollegen der Polizeidirektion Nord. „Wir alle sind mit den Gedanken bei den beiden verletzten Kollegen und hoffen, dass sie bald wieder auf die Beine kommen.“ Viele Kollegen seien zudem sehr nachdenklich: „Man überlegt schon, was hätte man selbst in der Situation gemacht.“

„Dieser Vorfall zeigt, wie gefährlich der Polizeiberuf ist“

Wie Ariane Feierbach weiter berichtet, würden die Streifenbeamten regelmäßig solche Einsatzszenarien trainieren, in denen es unter anderem auch darum geht, welche Möglichkeit der Selbstverteidigung in welcher Situation zum Tragen kommen. „Dieser Fall, wie er jetzt in Oranienburg stattgefunden hat, wird sicher zukünftig in vielen Schulungen aufgegriffen und besprochen werden. Er rüttelt uns alle wach und zeigt einmal mehr, wie gefährlich der Polizeiberuf per se ist.“ So gebe es bei keinem Einsatz im Vorfeld Gewissheit darüber, was die Beamten vor Ort tatsächlich erwartet.

Von Nadine Bieneck/mit DPA