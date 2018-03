Astronaut gibt Ausblick aufs Weltall

Hohen Neuendorf. Mehr als 1800 Bewerberinnen und Bewerber meldeten sich im August 1986 auf einen Aufruf der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) für die Teilnahme am zweiten deutschen Spacelab-Flug. 312 von ihnen schafften es in die zweite Runde. Hans Wilhelm Schlegel gehörte zu den fünf Kandidaten, die nach einem umfangreichen Prüfungsverfahren schließlich als Anwärter für die Mission ausgewählt wurden.

In einem exklusiven Dia-Vortrag für die Stadt Hohen Neuendorf berichtet Hans Schlegel über seinen ersten Weltraumflug 1993 und seine Erlebnisse als ehemaliger Astronaut bei den Raumfahrtbehörden in Deutschland, Russland und den USA. Seinen letzten Raumflug absolvierte der heute 66-Jährige mit der US-amerikanischen Shuttle-Mission STS-122 im Februar 2008.

Der Vortrag, der sich vorrangig an Erwachsene richtet, beginnt am Mittwoch, 28. März, um 18 Uhr in der Aula der Grundschule Niederheide. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist per Mail an veranstaltungen@hohen-neuendorf.de oder bei Stefanie Neumann unter 03303/52 82 14 erforderlich.

Von MAZ-online