Am Mittwoch berichteten wir über den kleinen Till, der am ersten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus in Oranienburg das Licht der Welt erblickt hatte. Am gleichen Tag wurde nur wenig später mit Lenny Erik ein weiteres Weihnachtsbaby geboren. Die MAZ hat mit seiner Mama Katharina gesprochen, die schon einen Tag später das Krankenhaus mit dem jüngsten Familienmitglied wieder verließ.