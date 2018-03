Auf Schuster Rappen durch die herrliche Natur

Die 5. MAZ-Frühlingswanderung beginnt am Sonntag, 18. März, um 10.30 Uhr Am Friedensplatz in Menz. Auf zwei Routen, die zwölf beziehungsweise 18 Kilometer lang sind, geht es über Zernikow und Burow wieder zurück bis zum Naturparkhaus in Menz. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum 16. März anzumelden.