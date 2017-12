In einem Fastfood-Restaurant in Hennigsdorf sind ein Gast und ein Mitarbeiter am zweiten Weihnachtsfeiertag in einen Streit geraten. Der Gast beschuldigte den Mitarbeiter, er habe auf den Burger gespuckt, den man ihm gebracht habe. Dem Gast wurde das Geld für die Bestellung erstattet, zugleich erhielt er jedoch Hausverbot für die Dauer eines Jahres.