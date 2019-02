Oberkrämer

Seine riskante Fahrweise wurde einem Autofahrer bereits am Freitag zum Verhängnis. Beamten des Autobahnpolizeireviers Walsleben – sie fuhren in einem zivilen Fahrzeug – war die Fahrweise eines 54-jährigen Rumänen auf der A 10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland aufgefallen. Der Mann, der in einem BMW unterwegs war, wurde an der Anschlussstelle Kremmen kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Vielmehr war der vorgelegte rumänische Führerschein durch eine deutsche Verwaltungsbehörde zur Einziehung ausgeschrieben. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer mit deutschem Wohnsitz wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde von der deutschen Halterfirma abgeholt.

