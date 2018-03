Auf nach Menz

Oberhavel. Wanderfreunde aufgepasst! Am 18. März steigt die 5. MAZ-Frühlingswanderung. Das wird wieder ein Spaß. Treffpunkt und Start ist um 10.30 Uhr am Friedensplatz in Menz in der Gemeinde Stechlin. Ausgewählt wurden zwei Routen, die zwölf und 18 Kilometer lang sind. Von Menz geht es den alten Bahndamm der Stechlinseebahn entlang bis zum Gut Zernikow und vorbei an der Zernikower Mühle bis nach Burow, wo die Teilnehmer ein Imbiss erwartet. Über die Polzowkanalbrücke führt die Strecke weiter zum Naturparkhaus in Menz, wo die Zwölf-Kilometer-Route endet. Die längere Strecke bezieht den Roofensee mit ein und endet nach 18 Kilometern am Naturparkhaus – inklusive einer Besichtigung der Gutsanlage und Kirche in Zernikow sowie einer Führung durch das Naturparkhaus Stechlin. Machen Sie mit! Interessierte Wanderfreunde werden jedoch gebeten, sich bis zum 16. März unter der Telefonnummer 03301/59 45 70 oder per Mail unter kundencenter.oranienburg@MAZ-online.de anzumelden. Mit der MAZ in den Frühling! Wir freuen uns.

Von Sebastian Morgner