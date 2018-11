Mühlenbeck

Eine 30-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr am Donnerstagmorgen (22. November) die A10-Autobahnauffahrt bei Mühlenbeck, an der sie verkehrsbedingt an einem Stopp-Schild anhalten musste.

Ein hinter der Frau fahrender 49-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

Von MAZonline