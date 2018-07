Teschendorf

Ein 78jähriger Audi-Fahrer, der am Sonnabendvormittag mit seinem Wagen auf der B 96 in Richtung Gransee unterwegs war, musste in Teschendorf verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter befindlicher 66-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota brachte sein Fahrzeug ebenfalls zum Stehen. Das dritte Fahrzeug, ein Pkw VW mit einem 20-jährigen Fahrer am Steuer, konnte jedoch aufgrund eines mangelnden Sicherheitsabstandes durch den 20jährigen Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der VW fuhr auf den Toyota auf und schob diesen auf den davor befindlichen Audi.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. Der VW des Unfallverursachers war zudem nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam die freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Für den Zeitraum der Säuberung der Fahrbahn und der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zum Stau.

Von MAZonline