Aus Frust das Glück entdeckt

Theaterprojekt in Hohen Neuendorf

Mit der Premierenaufführung endete die zweite Auflage eines Theaterprojektes an der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf. Toll, was die deutschen und afghanischen Kids da gemeinsam mit Schauspielerin und Sängerin Ulrike Hanitzsch auf die Beine gestellt haben.