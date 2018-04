Aus Frust das eigene Auto „gesteinigt“

Bötzow. Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 1 Uhr der Polizei, dass eine Person ein Fahrzeug in der Werkstraße in Bötzow mit Steinen bewirft. Polizisten fanden den vom Zeugen beschriebenen Mann. der 41-Jährige gab an, aus persönlichem Frust sein Fahrzeug und seine Gartenlaube zu beschädigen. Dabei hatte sich der Täter zudem verletzt. Rettungskräfte versorgt den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus

Wie sich später herausstellte, lag gegen die Person ein Haftbefehl vor. Die darin enthaltene Geldstrafe wurde von dem 41-jährigen beglichen.

Von MAZonline