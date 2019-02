Oranienburg

Landrat Ludger Weskamp hat am Dienstag in der Kreisverwaltung die Ausstellung „Zwei Jahrzehnte Malerei und Zeichnung“ von Anne Kleiber eröffnet. Die Medizinerin zeigt bis Ende April 21 ihrer teils großformatigen Werke. „Ich freue mich, dass nach der Mitarbeiterausstellung ’Oberhavel-Art’ nun wieder eine Bürgerin aus Oberhavel ihre Bilder in der Kreisverwaltung präsentiert und damit eindrucksvoll die künstlerische Vielfalt unseres lebens- und liebenswerten Landkreises belegt“, sagte Weskamp in seinem Grußwort.

Anne Kleiber bevorzugt das Arbeiten mit Ölfarben. Die 58-Jährige erzählt Geschichten in Bildformaten, dabei ist Humor ihr Begleiter. Die Eindrücke, die sie in längeren Auslandsaufenthalten in Tansania gesammelt hat, haben ebenfalls einen großen Einfluss auf ihre Kunst. Sie sieht die Verbundenheit mit Mensch und Natur als unerschöpflichen Fundus der Identifikation.

Anne Kleiber ist Gründungsmitglied im 2015 gegründeten gemeinnützigen Verein Kein-Ein-Art e. V., der Menschen mit sozialen Benachteiligungen im In- und Ausland in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur unterstützt. Seit zwei Jahren beschäftigt sie sich mit abstrakter Malerei. „Für die nächste Zeit liegt mein Fokus auf großformatigen Arbeiten in abstrakter Form und die Weiterentwicklung zeichnerischer Ausdrucksformen über das, was ich sehe, auch in abstrahierter Gestalt“, sagt sie. Das verbindende Thema ihrer Bilder ist die Welt im Umbruch.

Die Nervenärztin und Psychotherapeutin, die in Germendorf lebt und in Neuruppin arbeitet, beschäftigt sich seit 1998 mit Malerei und Zeichnung. Sie hat bei verschiedenen Künstlern an zahlreichen Workshops und Lehrveranstaltungen teilgenommen.

