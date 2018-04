Oranienburg

Der Landkreis Oberhavel hat einen Partnerschaftsvertrag zur Umsetzung des Projektes „Aussterbende Berufe auf dem europäischen Arbeitsmarkt” mit dem Europäischen Zentrum für Bildung und Betreuung OHP (EZBB OHP) im polnischen Landkreis Biala Podlaska und dem Oberstufenzentrum für Technik und Landwirtschaft aus der Region Vilnius in Litauen geschlossen. Das Projekt läuft im Rahmen des 2. Aktionsprogramms Erasmus+ „Strategische Partnerschaft zur beruflichen Bildung“ mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2019.

Nach einem Auftakttreffen der Projektpartner im Dezember 2017 im Europäischen Zentrum für Bildung und Betreuung in Roskosz im polnischen Partnerkreis Biala Podlaska, findet nun das Projektpartnertreffen in Oberhavel statt.

Traditionelles Handwerk weitergeben

„Zu den aussterbenden Berufen zählen unter anderem Weber, Steinsetzer, Sattler, Stellmacher, Ofensetzer, traditioneller Bäcker/Konditor und Schmied beziehungsweise Hufschmied. Das Projekt hat zum Ziel, dieses wichtige Wissen über das traditionelle Handwerk an folgende Generationen weiterzugeben und ein internationales Netzwerk dieser Berufe aufzubauen, um ein Aussterben zu verhindern“, sagte Landrat Ludger Weskamp während der Begrüßung der Projektpartner am Dienstagmorgen.

Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis

Auf dem Besuchsprogramm der siebenköpfigen Delegation in Oberhavel stehen unterschiedliche Bildungseinrichtungen, wie das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum Hennigsdorf, der Lehrbauhof Oranienburg und die TÜV Rheinland Akademie Lehnitz. Hier verschaffen sich die Projektpartner einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis. Darüber hinaus werden Unternehmen mit traditionellen Handwerksberufen, darunter die Bäckerei Plentz in Schwante und der Granseer Hufschmied Olaf Peter, über ihre aktuelle Situation bei der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung informieren. Zudem sind Besuche des Ofenmuseums in Velten und des Ziegeleiparks Mildenberg vorgesehen.

Die Inhalte und Ziele des Projektes „Aussterbende Berufe“ • Vergleich der aktuellen Situation im Bereich der Ausbildung und Berufsbildung sowie die Situation der Anerkennung von Berufsabschlüssen und Zusatzqualifikationen in den Partnerländern. • Vorbereitung und Umsetzung einer gemeinsamen 14-tägigen Qualifizierungsmaßnahme für Auszubildende und benachteiligte Jugendliche unter 25 Jahren. • Gemeinsame Erstellung von didaktischen Unterlagen für Qualifizierungsbausteine in traditionellen Handwerksberufen. • Aufbau einer Kooperationsdatenbank dieser Gewerke/Handwerker in den Partnerregionen. • Stärkung der interkulturellen Öffnung und Toleranz.

Informationen für Ausbildungsunternehmen

Unternehmen die in den oben benannten Berufen ausbilden oder Auszubildende mit diesem Tätigkeitsschwerpunkt suchen, können sich gern beim Landkreis Oberhavel (Liane Klaunick, Telefon: 03301/ 6013599, E-Mail: Liane.Klaunick@oberhavel.de ) oder bei der Winto (Dirk Thanhäuser, Telefon: 03302/559-207, E-Mail: thanhaeuser@winto-gmbh.de) genauer über das Projekt und die vorgesehene Qualifizierungsmaßnahme informieren.

Von MAZonline