Großes Glück im Unglück hatte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag, 5. Juli 2018, gegen 14 Uhr nahe der B96-Anschlussstelle Oranienburg Süd. Nachdem sein Fahrzeug angefangen hatte, zu qualmen, hielt der Mann nahe der Überführung der B96, zwischen der Anschlussstelle Süd und Leegebruch, sein Auto an und stieg aus. Wenig später stand der Pkw in voller Ausdehnung in Flammen.

Brennendes Auto setzt Wiese in Brand

Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen und löschte das Feuer, welches allerdings zuvor bereit auf eine angrenzende Wiese übergegriffen hatte. Etwa 60 Quadratmeter Fläche brannten schließlich, so dass gegen 14.20 Uhr weitere Feuerwehrkräfte zur Verstärkung angefordert wurden.

Technischer Defekt löste Feuer vermutlich aus

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, wie die Polizei auf Rückfrage mitteilte. Auch eine Sichtbeeinträchtigung auf der B96 bestand durch den Brand nicht. Das Auto brannte vollständig aus, übrig blieb nur noch ein verkohltes Gerüst. Vorerst wird ein technischer Defekt als Ursache des Fahrzeugbrandes vermutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

