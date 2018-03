Auto eines Betrunkenen brennt ab

Oranienburg. Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht. Ein 64-jähriger Mann fuhr am Freitagabend volltrunken mit seinem Pkw VW in Oranienburg, als das Auto Feuer fing. Das spielte sich alles in der Germendorfer Allee ab; am Abzweig „An den Eichen“ bemerkte er den Qualm an seinem Wagen. Er stieg aus, ging zur Polizeiwache und informierte Beamte der nahegelegenen Polizeiinspektion Oranienburg darüber. Im Beisein der alarmierten Feuerwehr brannte das Auto kontrolliert ab. Der Fahrer war stark alkoholisiert als er bei der Polizei erschien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Ursache des Brandes blieb vorerst unklar.

Von MAZonline