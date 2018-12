Mühlenbeck

Ab Freitag, 21. Dezember, wird die Autobahn A114 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße voll gesperrt. Der Grund sind Brückenbauarbeiten. Die Eisenbahnbrücke der Regionalbahn (Außenring) ist in die Jahre gekommen. Im Zuge des Ausbaus der A114 wird am vierten Adventswochenende nun ein Ersatzneubau errichtet.

Autobahnzubringer gesperrt

Dazu wird der Pankow-Zubringer A 114 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße voll gesperrt. Los geht es am Freitag, 21. Dezember, gegen 18 Uhr. Nach den vorliegenden Informationen sollen die Bauarbeiten bis maximal 25. Dezember andauern. Zur Umfahrung können Autofahrer die B 109/Schönerlinder Straße nutzen, welche ab 18. Dezember wieder frei befahrbar sein soll.

Umleitungen ausgeschildert

Um von und zur Anschlussstelle Mühlenbeck (A 10) zu gelangen fährt man in Richtung Berlin folgendermaßen:

Anschlussstelle (AS) Mühlenbeck nicht auffahren, sondern über L 21 – B 273 – B 109 zur AS Schönerlinder Straße (A 114)

Aus Berlin kommend:

A 114 an der AS Schönerlinder Straße verlassen und über B 109 – B 273 – L 21 zur AS Mühlenbeck (A 10)

Alternativ kann auch die A 111 als Ausweichstrecke genutzt werden. Diese Umleitung ist allerdings nicht beschildert.

Störung des Bahnverkehrs

Weil die Arbeiten über Bahngleisen stattfinden, ist auch der gesamte Zugverkehr an dieser Stelle für den Montagezeitraum unterbrochen. Der Termin ist nach Angaben der DEGES unvermeidbar, da später Frost und Schneefall die Arbeiten behindern könnten. Ein früherer Termin sei aufgrund des Fahrplanwechsels der Deutschen Bahn nicht möglich gewesen.

Von MAZonline