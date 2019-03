Oberhavel

Mit 59 Kandidaten geht BVB / Freie Wähler in die Wahl des Kreistages Oberhavel. Am 11. März nominierten die Vertreter der örtlichen Wählergruppen auf einer gemeinsamen Versammlung die Bewerber, mit denen der Wiedereinzug in den Kreistag in Fraktionsgröße gelingen soll.

Wahlkreis 1

Im Wahlkreis eins führt die Liste Jürgen Kurth an. Ihm folgen Dr. Stefanie Gebauer, Gregor Klos, Raimund Aymanns, Ingo Sieting, Rene´ Kamenz, Willi Fechner, Martina Erdmann, Karsten Kiesewetter, Janet Müller, Uwe Fritz, Arthur Förster, Martina Raudszus, Tobias Unbekannt, Jan Reinsberg, Holger Reinitz, Silva Wrehde, Jörg Kersten, Ralf Hewelcke, Guido Stenzel und Mathias Fritz.

Wahlkreis 2

Im Wahlkreis zwei steht auf Platz eins Wolfgang Geppert, gefolgt von Werner Heider, Thorsten Könnecke, Jörg Raudszus, Wolfgang Kasper, Gordon Gebauer, Hartmut Gronert, Sebastian Schellhorn, Kerstin Könnecke, Frank Büttner und Sigrid Fritz.

Wahlkreis 3

Wahlkreis drei ist der Wahlkreis von Heinz Ließke, Dr. Nicola Jores, Antje Wendt, Jan-Licas Dauwe, Fritz Hannemann, Jörg Müller, Ramona Mielke, Jörg Lagatz, Niklas Fritz, Eckbert Balfanz, Susanne Dauwe und Nothard Käding.

Wahlkreis 4

Werner Lindenberg tritt im Wahlkreis vier auf Listenplatz eins an. Weitere Kandidaten sind Werner Haberkern, Astrid Koch, Jens Berschneider, Dr. Regina Güttler, Stefan Gralitzer, Karin Hein, Ernst-dieter Tesch, Claus Schwartzer, Ralph Weißbrich, Gordon Strauß, Erwin Lucas, Daniel Mikuta-Wothe, Alfons Güttler und Jana Liepe.

