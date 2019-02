Hennigsdorf

Großeinsatz in Hennigsdorf, Feueralarm in der Hradeker Straße: Um 8.17 Uhr war am Sonntag-Morgen der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Um 8.30 Uhr wurde bereits die sechsköpfige Familie samt Baby und Kleinkind von den Einsatzkräften per Drehleiter vom Balkon aus dem 1. Stock vor den Flammen gerettet. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Aus Hennigsdorf: Um 8.30 Uhr wurde die sechsköpfige Familie samt Baby und Kleinkind von den Einsatzkräften per Drehleiter vom Balkon aus dem 1. Stock vor den Flammen gerettet. Quelle: Julian Stähle

Die Familie rettete sich auf dem Balkon. Vier Erwachsene, ein Kleinkind und ein Baby wurden notärztlich versorgt und sind wohlauf. Zurück in die Wohnung können sie aber nicht. Sie seien privat woanders untergekommen, hieß es vor Ort. Auch die Bewohner der Wohnung darüber (verraucht) und darunter (Wasserschaden) müssen sich für die nächsten Tage eine neue Bleibe suchen. Eine Familie kommt in einer Ersatzwohnung unter.

Über diesen Balkon wurde die Familie gerettet, Quelle: Paetzel

Von Sebastian Morgner