Mühlenbeck

Riesenaufregung in Mühlenbeck am Montagvormittag: Dort wurde in der Kornblumenstraße bei Ausschachtungsarbeiten auf einem Privatgrundstück durch einen Baggerfahrer gegen Mittag ein bombenähnlicher Gegenstand gefunden. Das Ordnungsamt der Gemeinde ergriff umgehende Maßnahmen zur Evakuierung und forderte Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienst an, um den Gegenstand genauer zu untersuchen und weitere Schritte einzuleiten.

Umfangreiche Evakierung – Sperrkreis von 500 Metern

Um den Fundort des Gegenstandes wurde vorerst ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet, aus dem alle Bürger und Anwohner evakuiert wurden. Eine umfangreiche Maßnahme, so lagen unter anderem die Gesamt- und Grundschule des Ortes im Sperrkreis und wurden komplett geräumt.

Diese Bombe wurde bei Baggerarbeiten in der Mühlenbecker Kornblumenstraße gefunden. Quelle: Helge Treichel

Noch während die Evakuierungsmaßnahmen liefen, untersuchte der Munitionsbergungsdienst bereits das Fundstück. Feuerwerker Jens Simon gab schließlich gegen 12.30 Uhr Entwarnung. Bei dem Gegenstand handelte sich tatsächlich um eine Bombe, die jedoch ohne Zünder und ohne Sprengmittel im Boden lag. „Warum die Bombe entzündert ist, kann ich nicht sagen. Sicher ist nur, es ist eine deutsche Bombe“, erklärte Simon.

Gemeinsam mit Kräften der Feuerwehrlöschzüge aus Mühlenbeck und Schildow, die mit jeweils 15 Kameraden vor Ort im Einsatz waren, bargen Simon und seine Kollegen die Bombe und transportierten sie schließlich ab.Gemeindebrandmeister Lutz Strausdat war anschließend zufrieden: „Der Einsatz hat sehr gut geklappt, auch das Zusammenspiel von Feuerwehr und Polizei.“

Sperrkreis kurz nach 12.30 Uhr wieder aufgehoben

Wenig später, kurz nach 12.30 Uhr, konnte der Sperrkreis bereits wieder aufgehoben und die zu dem Zeitpunkt noch laufende Evakuierung ebenfalls beendet werden. So hatte sich die Kita der Gemeinde Mühlenbeck gerade auf den Umzug in die Kita Schildow vorbereitet, als die Entwarnung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf.

Baggerfahrer: „So etwas ist mir zum ersten Mal passiert“

Dem 62-jährigen Baggerfahrer einer Baufirma aus Ludwigsfelde, der seit 1978 in seinem Beruf tätig ist und der nun in der Kornblumenstraße den unfreiwilligen Fund machte, steckte der Schreck auch nach dem Abtransport der Bombe noch mächtig in den Knochen. Erst am Montagmorgen war mit den Bauarbeiten für den Bau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück begonnen worden. Der 62-Jährige hatte die obere Bodenschicht von etwa 40 Zentimetern abgetragen und dabei die hochkant im Boden steckende Bombe freigelegt. Seit 1978 sei er als Baggerfahrer tätig, erklärte der Mann gegenüber der MAZ. So etwas sei ihm zum ersten Mal passiert. Nachdem er zunächst noch unsicher war, ob es sich tatsächlich um eine Bombe oder aber einen alten Eimer handelt, habe er schließlich unverzüglich die Polizei informiert.

Aufgrund der Absperrmaßnahmen rund um den Fundort kam es zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in und um Mühlenbeck.

Von Helge Treichel und Nadine Bieneck