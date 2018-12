Hennigsdorf

Ein Balkon in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße in Hennigsdorf stand am Freitagvormittag gegen 9.15 Uhr lichterloh in Flammen. Nach Auskunft der Polizei konnten die Bewohner des Aufgangs rechtzeitig evakuiert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, so dass die Flammen nicht auf benachbarte Balkone überspringen konnten. Gegen 10.15 Uhr konnte die Feuerwehr den betroffenen Aufgang wieder freigeben.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Quelle: Julian Stähle

Kriminaltechniker der Polizei kamen zum Einsatz, um zur Brandursache zu ermitteln. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. Die Rede ist von mehreren Zehntausend Euro Schaden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von Bert Wittke