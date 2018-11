Oberhavel Grieben - „Batman und Robin“ aus Grieben Große Aufregung im Ortsteil Grieben der Gemeinde Löwenberger Land am Mittwochabend: Als der 36-jährige Sebastian Lück heimkommt, springt ihn aus seinem Haus ein Einbrecher entgegen. Gemeinsam mit seinem Nachbarn macht er den 29-Jährigen dingfest und übergibt ihn schließlich an die Polizei.

Der Griebener Sebastian Lück (r.) und sein Nachbar Mathias Feiler (l.) machten am Mittwochabend auf abenteuerliche Weise einen Einbrecher dingfest. An dieser Laterne übergaben sie den 29-Jährigen schließlich an die Polizei. Quelle: Privat