Zum Finale seines Weihnachtsprogramms „Weihnachten in Familie“ tritt Entertainer Frank Schöbel am 23. Dezember in der Oranienburger TURM Erlebniscity auf. Für das Konzert sucht der Sänger zwei Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die mit ihm auf der Bühne stehen wollen.