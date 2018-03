Bauspaß bei den Legotagen

Mehr als doppelt so viele Kinder wie Plätze vorhanden waren, hatten sich für die Legobautage, die am Wochenende in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Hennigsdorf stattgefunden haben, angemeldet. 40 Kinder entwickelten aus den bunten Steinen Visionen für ihre Heimatstadt. Eltern waren auf der Baustelle jedoch nicht zugelassen.