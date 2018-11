Hennigsdorf

Eine 54-jährige Motorradfahrerin befuhr am Samstagmittag die L172 aus Richtung Hennigsdorf kommend in Richtung Berlin. Auf Höhe des Oberjägerweges kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Bei der Kollision wurde die Fahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt 3000 Euro. Die Straße war halbseitig für die Dauer von 20 Minuten in Richtung Hennigsdorf gesperrt.

Von MAZonline