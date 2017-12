Beim Abbiegen von der Straße auf sein Grundstück hat ein 83-jähriger Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 12 Uhr in der Ruppiner Straße in Kremmen mit seinem Wagen eine Zwölfjährige umgefahren. Das Mädchen war zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad unterwegs. Das Kind wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.